Перейменуванням вулиць і площ країни висловлюють солідарність з Україною

У 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України загалом близько 20 вулиць і площ на знак солідарності з нею, повідомило у п’ятницю, 26 серпня, українське Міністерство закордонних справ.

«На сьогодні в межах кампанії Ukraine Street на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США», – йдеться в повідомленні.

Водночас у шести країнах (Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії й Канаді) «українські» назви дістали вулиці та площі, на яких розташовані дипломатичні установи Росії.

У МЗС також розповіли, що до Дня Незалежності України відразу на дві такі назви на карті світу стало більше: у Люксембурзі з’явився «Київський бульвар», а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні перейменували на «Український Шлях».