Соціальні служби забирають дітей у рідних через відмінності у законодавстві

Офіс омбудсмена має інформацію про 240 випадків вилучення соціальними службами європейських країн дітей з сімей українських біженців. Про це повідомила у неділю, 18 червня, представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Ірини Суслової, проблеми в українських родин, які виїхали за кордон як біженці, виникають через відмінності у законодавстві України та європейських країн. Через відсутність необхідних документів дітей можуть забирати у родичів.

«Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть залучити поліцію і вилучити дитину із сім’ї», – пояснила представниця омбудсмена.

Для того, щоб повернути дітей, їхні родичі мають звернутися до консульського відділу і поінформувати його про непорозуміння. Крім того, за словами Ірини Суслової, в разі вилучення дитини можна також звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.

За словами представниці омбудсмана, такі інциденти зумовлені недопрацюваннями зі сторони України. На думку Ірини Суслової, при виїзді за кордон треба повідомляти деталі законодавства тієї чи іншої країни, щоб уникнути інцидентів. Офіс омбудсмена своєю чергою співпрацює з міжнародними організаціями, щоб врегулювати питання вилучення дітей з родин та допомогти українцям, які вже потрапили у таку ситуацію.