Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пояснив, для чого ухвалювалась постанова Кабінету Міністрів про припинення авіасполучення з Білоруссю. Про це Тимошенко заявив в ефірі «Україна 24».

Відповідаючи на запитання, в чому зміст і мета припинення Україною авіасполучення з Білоруссю, Тимошенко заявив, що це рішення є «не санкціями, а перш за все захистом громадян України».

«Це не санкції. Ця постанова уряду України. Ми захищаємо громадян України, які подорожують [літаками] над іншими країнами. Ви бачили приклади (затримання Романа Протасевича, – ред) минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури та уряд ухвалюють», – розповів Тимошенко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія «Белавіа» скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.

Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.