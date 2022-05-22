Брет Веліковіч виконував спецзавдання розвідки в Іраку та Афганістані з використанням дронів

22 травня до Львова прибув службовець розвідки США, офіцер спецпризначення, експерт з військових дронів Брет Веліковіч. Як представник Українського конгресового комітету США він допомагає українським військовим необхідним обладнанням, а також аптечками, які закупляє Конгрес.

Як повідомили в прес-службі ЛОДА, Брет Веліковіч продемонстрував високоточний американський військовий дрон вартістю близько 1 млн грн, такі використовуються виключно для військових цілей, при розмінуванні та для виявлення пошкоджень залізниці. Один такий дрон передадуть на Львівщину для військових.

Брет Веліковіч як розвідник свого часу виконував спецзавдання в Іраку та Афганістані саме з використанням дронів. Після завершення військової кар’єри він заснував проект для відстеження браконьєрів у Кенії та Сомалі.

Також у найближчі дні на Львівщину передадуть 100 військових аптечок.

Під час зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким та заступником голови Львівської облради Юрієм Холодом представник Конгресу домовилися про подальшу спільну підготовку військових аптечок: американці постачатимуть медикаменти, а львівські кравці пошиють аптечні сумки.