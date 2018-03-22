Офіцер ЗСУ засвідчив, що Савченко вербувала його для теракту, - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має свідчення офіцера ЗСУ про те, що нардеп Савченко вербувала офіцерів для вчинення терактів у центрі Києва, а також аудіо- та відеозаписи цих розмов. Про це він сказав на засіданні регламентного комітету у четвер, 22 березня, який розглядає подання на зняття депутатської недоторканості з Савченко, повідомляє «Українська правда».
Юрій Луценко розповів, що у 2017 році «Рубан і Савченко вступили у змову з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, планували широкомасштабну терористичну атаку на центр столиці, де зосереджені адміністративні та житлові будинки».
За його словами, для отримання зброї Рубан і Савченко не пізніше листопада 2017 року досягли домовленості з ватажком терористичної організації «ДНР» Захарченком, який пізніше і передав зброю для цього теракту. Він додав, що упродовж літа та осені Рубан і Савченко підшуковували співучасників і виконавців теракту. «Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року Савченко звернулася до офіцерів 8-го полку спецпризначення ЗСУ, що дислокується у Харкові, які на момент контакту з нардепом були у зоні АТО», - сказав генпрокурор і додав, що офіцери Брезень, Захарченко, Лящ і Кіт отримали особисто від неї пропозицію вчиняти теракти.
Юрій Луценко заявив, що спершу офіцери прийшли до висновку, що це проста маячня неврівноваженої психічно людини. Але коли в листопаді до цих же офіцерів звернувся Рубан, давши кошти на купівлю вантажного автомобіля для перевезення зброї з «ДНР» до України, офіцери негайно повідомили про це СБУ.
Він додав, що ці офіцери були залучені до негласних слідчих розшукових дій, а Рубан і Савченко були впевнені, що офіцери та їх підлеглі стали їх співучасниками і «відверто ділилися з ними своїми планами та намірами». «Процитую. Один з офіцерів у суді надав показ, що у місто Бахмут Савченко приїхала з Рубаном. Савченко сказала, що вони поїдуть на територію ОРДЛО. У зв’язку з цим Рубан попросив придбати їм вантажний автобус та дав 8,5 тисяч доларів. Наступного дня, 20.11.17 року, я передав даний автобус Рубану у місті Бахмут. Рубан та Савченко проїхали на цьому авто до КПВВ «Майорське». І безпосередньо перед від’їздом Савченко розказала, що на зворотній дорозі вони везтимуть міномети», - прочитав свідчення офіцера Луценко.
Офіцер також засвідчив, що 23 листопада йому зателефонувала Надія Савченко, сказала, що везе з Рубаном «з ОРДЛО міномети та зброю» і попростила офіцера допомогти їм провести це через КПВВ. «У першій половині дня я зустрів мікроавтобус Mercedes Sprinter Савченко була у вантажному відділені авто. Проїхавши декілька кілометрів, автобус запинився, з багажного відсіку вийшла Савченко, деякий час я, Савченко та Рубан обговорювали, яку саме зброю вони привезли з ОРДЛО», - процитував Луценко свідчення офіцера.
Він додав, що ці дані підтверджені даними мобільних операторів зв’язку, які фіксували місцеперебування телефонів Рубана в ОРДЛО.
«Усі ці дії зафіксовані на аудіо та відео. Знаходження Савченко в цьому автомобілі зафіксовано, це буде продемонстровано у залі Верховної Ради», - підсумував Луценко.
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