Офіцер ЗСУ засвідчив, що Савченко вербувала його для теракту, - Луценко

Надія Савченко на засіданні регламентного комітету 22 березня, який розглядає подання на зняття депутатської недоторканості

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має свідчення офіцера ЗСУ про те, що нардеп Савченко вербувала офіцерів для вчинення терактів у центрі Києва, а також аудіо- та відеозаписи цих розмов. Про це він сказав на засіданні регламентного комітету у четвер, 22 березня, який розглядає подання на зняття депутатської недоторканості з Савченко, повідомляє «Українська правда».

Юрій Луценко розповів, що у 2017 році «Рубан і Савченко вступили у змову з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, планували широкомасштабну терористичну атаку на центр столиці, де зосереджені адміністративні та житлові будинки».

За його словами, для отримання зброї Рубан і Савченко не пізніше листопада 2017 року досягли домовленості з ватажком терористичної організації «ДНР» Захарченком, який пізніше і передав зброю для цього теракту. Він додав, що упродовж літа та осені Рубан і Савченко підшуковували співучасників і виконавців теракту. «Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року Савченко звернулася до офіцерів 8-го полку спецпризначення ЗСУ, що дислокується у Харкові, які на момент контакту з нардепом були у зоні АТО», - сказав генпрокурор і додав, що офіцери Брезень, Захарченко, Лящ і Кіт отримали особисто від неї пропозицію вчиняти теракти.

Юрій Луценко заявив, що спершу офіцери прийшли до висновку, що це проста маячня неврівноваженої психічно людини. Але коли в листопаді до цих же офіцерів звернувся Рубан, давши кошти на купівлю вантажного автомобіля для перевезення зброї з «ДНР» до України, офіцери негайно повідомили про це СБУ.

Він додав, що ці офіцери були залучені до негласних слідчих розшукових дій, а Рубан і Савченко були впевнені, що офіцери та їх підлеглі стали їх співучасниками і «відверто ділилися з ними своїми планами та намірами». «Процитую. Один з офіцерів у суді надав показ, що у місто Бахмут Савченко приїхала з Рубаном. Савченко сказала, що вони поїдуть на територію ОРДЛО. У зв’язку з цим Рубан попросив придбати їм вантажний автобус та дав 8,5 тисяч доларів. Наступного дня, 20.11.17 року, я передав даний автобус Рубану у місті Бахмут. Рубан та Савченко проїхали на цьому авто до КПВВ «Майорське». І безпосередньо перед від’їздом Савченко розказала, що на зворотній дорозі вони везтимуть міномети», - прочитав свідчення офіцера Луценко.

Офіцер також засвідчив, що 23 листопада йому зателефонувала Надія Савченко, сказала, що везе з Рубаном «з ОРДЛО міномети та зброю» і попростила офіцера допомогти їм провести це через КПВВ. «У першій половині дня я зустрів мікроавтобус Mercedes Sprinter Савченко була у вантажному відділені авто. Проїхавши декілька кілометрів, автобус запинився, з багажного відсіку вийшла Савченко, деякий час я, Савченко та Рубан обговорювали, яку саме зброю вони привезли з ОРДЛО», - процитував Луценко свідчення офіцера.

Він додав, що ці дані підтверджені даними мобільних операторів зв’язку, які фіксували місцеперебування телефонів Рубана в ОРДЛО.

«Усі ці дії зафіксовані на аудіо та відео. Знаходження Савченко в цьому автомобілі зафіксовано, це буде продемонстровано у залі Верховної Ради», - підсумував Луценко.