Офіцери ЗСУ візьмуть участь в найбільших за останні 27 років навчаннях НАТО

П'ятеро українських офіцерів з 9 листопада будуть задіяні у другій командно-штабній фазі навчань Trident Juncture-2018, які називають найбільшими з часів завершення Холодної війни. Про це повідомив військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров в інтерв'ю УНН.

Військовослужбовець, зокрема, зазначив, що друга командно-штабна фаза навчань пройде в період з 9 по 23 листопада. Українські офіцери будуть направлені в Рамштайн (Німеччина), Неаполь (Італія) і Ставангер (Норвегія). У Рамштайні українські військовослужбовці будуть займатись питаннями планування повітряних операцій, у Неаполі візьмуть участь у плануванні майбутніх операцій в рамках логістичного забезпечення. Ще один офіцер буде виконувати обов’язки офіцера Центру роботи з засобами масової інформації.

Варто зазначити, що навчання Trident Juncture проводяться раз на три роки. Цьогоріч у навчаннях взяли участь близько 50 тисяч військових з 29 країн НАТО, а також зі Швеції та Фінляндії. Таким чином Trident Juncture стали наймасштабнішими навчаннями НАТО з часів Холодної війни. Україна візьме участь у навчаннях як партнер Альянсу