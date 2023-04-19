У вівторок, 18 квітня, оголошено імена артистів, які стали лауреатами Національної музичної премії Yuna. Про це повідомили на сайті премії.

Цього року, в зв’язку з воєнним станом, регламент премії було змінено. Члени журі обирали переможців не у звичних номінаціях, а серед 100-та нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період від 24 лютого до 31 грудня 2022 року.

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

24/02 – Без обмежень

2step – Антитіла та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – Shumei

Пес Патрон – Karta Svitu

Біля серця – Kola

Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – Skofka

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Можливості отримати нагороди YUNA були позбавлені артисти країн-агресорок, а також ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.