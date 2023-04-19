У вівторок, 18 квітня, оголошено імена артистів, які стали лауреатами Національної музичної премії Yuna. Про це повідомили на сайті премії.
Цього року, в зв’язку з воєнним станом, регламент премії було змінено. Члени журі обирали переможців не у звичних номінаціях, а серед 100-та нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період від 24 лютого до 31 грудня 2022 року.
Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:
- 24/02 – Без обмежень
- 2step – Антитіла та Ed Sheeran
- Місто Марії – Океан Ельзи
- Біля тополі – Shumei
- Пес Патрон – Karta Svitu
- Біля серця – Kola
- Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
- Чути гімн – Skofka
- Буде весна – Макс Барських
- Враже – Енджі Крейда
- Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness
Можливості отримати нагороди YUNA були позбавлені артисти країн-агресорок, а також ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.