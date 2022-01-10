У ніч на 10 січня у Лос-Анджелесі вручили нагороди 79-ї премії Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус». Цього року вперше не було телевізійної трансляції церемонії, адже канал NBC від неї відмовився через недостатню расовурізноманітність у складі журі премії. Загалом відсутність чорношкірих представників серед тих, хто вирішує долю премії, спричинила навіть те, що Том Круз повернув усі свої «глобуси» організаторам. І хоча вони запевнили, що прийняли до своїх лав нових членів, премію цього року у Голлівуді закликали бойкотувати.
Тож переможці зібрались в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі та отримали свої нагороди у форматі приватної вечірки.
Через обмеження, пов’язані із covid-19організатори скасували червону доріжку, а у залі були присутні лише переможці та члени журі.
Переможці премії «Золотий глобус»
Найкращий фільм (драма):
«Влада пса»
Найкращий фільм (мюзікл чи комедія):
«Вестсайдська історія»
Найкращий серіал (драма):
«Спадкоємці»
Найкращий серіал (мюзикл чи комедія):
«Хитрощі»
Найкращий режисер:
Джейн Кемпіон – «Влада пса»
Найкраща актриса в драматичному фільмі:
Ніколь Кідман («Бути Рікардо»)
Найкращий актор у драматичному фільмі:
Вілл Сміт («Король Річард»)
Найкраща актриса в мюзиклі або комедії:
Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)
Найкращий актор в мюзиклі і комедії:
Ендрю Гарфілд («Тік-Так, бум!»)
Найкращий сценарій до фільму:
Кеннет Брана («Белфаст»)
Найкращий анімаційний фільм:
«Енканто»
Найкраща музика до фільму:
Ханс Циммер, «Дюна»
Найкраща пісня:
No Time to Die, «Не час помирати»
Найкращий міжнародний фільм:
«Сядь за кермо моєї машини», реж.: Рюсуке Хамагуті (Японія)
Найкращий актор у драматичному серіалі:
Джеремі Стронг («Спадкоємці»)
Найкраща актриса в драматичному серіалі:
Емджей Родрігес («Поза»)
Найкращий актор в комедійному серіалі:
Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)
Найкраща актриса в комедійному серіалі:
Джина Смарт («Хитрощі»)
Найкраща актриса другого плану:
Аріана ДеБоуз, «Вестсайдська історія»
Найкраща акторка у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:
Кейт Вінслет, «Мейр із Істтауна»
Найкращий актор у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:
Майкл Кітон, «Ломка»
Найкращий міні-серіал:
«Підземна залізниця»
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