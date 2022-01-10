У ніч на 10 січня у Лос-Анджелесі вручили нагороди 79-ї премії Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус». Цього року вперше не було телевізійної трансляції церемонії, адже канал NBC від неї відмовився через недостатню расовурізноманітність у складі журі премії. Загалом відсутність чорношкірих представників серед тих, хто вирішує долю премії, спричинила навіть те, що Том Круз повернув усі свої «глобуси» організаторам. І хоча вони запевнили, що прийняли до своїх лав нових членів, премію цього року у Голлівуді закликали бойкотувати.

Тож переможці зібрались в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі та отримали свої нагороди у форматі приватної вечірки.

Через обмеження, пов’язані із covid-19організатори скасували червону доріжку, а у залі були присутні лише переможці та члени журі.

Переможці премії «Золотий глобус»

Найкращий фільм (драма):

«Влада пса»

Найкращий фільм (мюзікл чи комедія):

«Вестсайдська історія»

Найкращий серіал (драма):

«Спадкоємці»

Найкращий серіал (мюзикл чи комедія):

«Хитрощі»

Найкращий режисер:

Джейн Кемпіон – «Влада пса»

Найкраща актриса в драматичному фільмі:

Ніколь Кідман («Бути Рікардо»)

Найкращий актор у драматичному фільмі:

Вілл Сміт («Король Річард»)

Найкраща актриса в мюзиклі або комедії:

Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)

Найкращий актор в мюзиклі і комедії:

Ендрю Гарфілд («Тік-Так, бум!»)

Найкращий сценарій до фільму:

Кеннет Брана («Белфаст»)

Найкращий анімаційний фільм:

«Енканто»

Найкраща музика до фільму:

Ханс Циммер, «Дюна»

Найкраща пісня:

No Time to Die, «Не час помирати»

Найкращий міжнародний фільм:

«Сядь за кермо моєї машини», реж.: Рюсуке Хамагуті (Японія)

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Джеремі Стронг («Спадкоємці»)

Найкраща актриса в драматичному серіалі:

Емджей Родрігес («Поза»)

Найкращий актор в комедійному серіалі:

Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)

Найкраща актриса в комедійному серіалі:

Джина Смарт («Хитрощі»)

Найкраща актриса другого плану:

Аріана ДеБоуз, «Вестсайдська історія»

Найкраща акторка у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:

Кейт Вінслет, «Мейр із Істтауна»

Найкращий актор у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:

Майкл Кітон, «Ломка»

Найкращий міні-серіал:

«Підземна залізниця»