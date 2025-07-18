Разом з будинком пропонують побудувати і ряд магазинів

У Чернівцях міська рада оголосила аукціон на землю для будівництва багатоквартирного будинку з торгово-розважальними площами. На продаж виставили ділянку на вул. Ковельській на південно-західній околиці міста. Початкова вартість лоту – 181 тис. грн.

Площа зазначеної ділянки становить 0,0112 га. В Чернівецькій міській раді зазначили, що землю відвели для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Аукціон на продаж землі оголосили 18 липня. Кінцевий термін подачі заяв – до 20:00 17 серпня 2025 року. Стартова ціна ділянки – 181 тис. грн. Щоб взяти участь в аукціоні, учасники повинні сплатити гарантійний внесок – понад 54 тис. грн.

Згідно з рішенням Чернівецької міської ради, після продажу землі власник повинен побудувати будинок, відповідно до містобудівної документації, і використовувати землю лише за заначеним призначенням.

Сам аукціон відбудеться 18 серпня 2025 року. Мінімальний крок аукціону передбачено на рівні 1,8 тис. грн. Додамо, що ця ділянка вже не вперше виставляється на торги. Раніше її намагалися продати в лютому 2025 року за ту ж ціну, однак торги не відбулися.