Охоронцю Димінського скоротили час домашнього арешту

Андрія Борща залишили під домашнім арештом, зобов'язавши з 23:00 по 06:00 не покидати житло

Обвинуваченому у неправдивому свідченні щодо смертельної ДТП охоронцю Димінського Андрію Борщу втретє пом'якшили запобіжний захід. Як випливає із оприлюдненої 17 січня ухвали Печерського райсуду Києва, Андрію Борщу на дві години скоротили час домашнього арешту.

Запобіжний захід охоронцю Димінського пом'якшили ще 14 грудня, однак у держреєстрі ухвала з'явилася лише 17 січня. У її тексті вказано, що без дозволу суду, прокурора чи слідчого Андрію Борщу заборонено покидати помешкання від 23:00 до 06:00. Окрім цього він, як і раніше, має прибувати до суду за кожною вимогою, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами, що проходять по цій справі.

До середини грудня домашній арешт щодо Андрія Борща діяв від 22:00 до 07:00, тобто на дві години довше (після ДТП він деякий час перебував у СІЗО, згодом – майже два місяці під цілодобовим домашнім арештом, а наприкінці жовтня йому вдруге пом'якшили запобіжний захід, зобов'язавши ночувати вдома). Зазначимо, що йому офіційно оголошена підозра у наданні неправдивих свідчень щодо смертельної ДТП за участі Петра Димінського, оскільки довгий час Андрій Борщ заявляв, що це він перебував за кермом авто у момент зіткнення. Однак після проведених експертиз правоохоронці заявили, що за кермом перебувала інша особа.

Водночас 12 грудня поліція офіційно повідомила про підозру Петру Димінському у скоєнні смертельної ДТП, а за кілька днів після цього картка Димінського з'явилася на сайті МВС у списку осіб, які переховуються від органів влади. При цьому відомо, що Петро Димінський від 22 серпня 2017 року перебуває за межами України.

У Нацполіції заявили також, що офіційно подали документи щодо президента ФК «Карпати» Петра Димінського до генерального секретаріату Інтерполу, однак наразі його імені немає в списку тих, кого розшукує Україна.