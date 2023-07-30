Міст, який обстріляли, зʼєднує Крим із Херсонською областю

Українські військові продовжують руйнувати логістику військ РФ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що, пошкодження таким об'єктам, як Чонгарський міст, спрямовані на те, щоб знизити їх пропускну активність.

«Але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться. Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення», – розповіла вона.

Гуменюк також зазначила, що у зв’язку з бойовою роботою ЗСУ, ворог на лівому березі відчуває нестачу снарядів і техніки.

«Ми продовжуємо встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Єдине, що може стримувати Сили оборони – наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними», – додала речниця.

Як інформував ZAXID.NET, українські військовослужбовці вранці суботи, 29 липня, здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область. Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.