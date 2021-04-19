У понеділок, 19 квітня, мешканці окремих вулиць у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках будуть без електропостачання. «Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи. Про це інформує гаряча лінія «Львівобленерго». Електропостачання планують відновити о 17:00.

У Львові без електроенергії будуть такі вулиці:

У Франківському районі: вул. Коновальця, 98-112 (парні); вул. Повстанська, 1-6; вул. Гординських – всі; Володимира Великого, 10а, 12, 14, 14а, 16; Богдана Хмельницького, 85-99, 56-70;

Шевченківський район: вул. Огіркова – всі; вул. Підзамче – всі; вул. Варшавська, 89 ,95; вул. Загули, 14; вул. Плужника, 6; вул. Миколайчука, 32-40; вул. Щурата, 9-13.

У смт Брюховичі, що належить до Шевченківського району Львова, без електрики будуть: вул. Під Осовою, 20-86; СК «Гвоздика» – всі.

Також без електроенергії будуть окремі вулиці у м. Винники, що належить до Личаківського району Львова: вул. Стрілецька, 33б; вул. Крива — б/н.

У Рудному, яке належить до Залізничного району Львова, без електроенергії будуть: вул. Галицька, 42-72, 53-67; вул. Лисенка, 1, 3, 8-14 вул. Драгоманова – всі; вул. Шевченка, 83-85; вул. Космонавтів, 3; вул. Грушевського, 120, 124а.