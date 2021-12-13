У понеділок, 13 грудня, окремі вулиці у Львові та Брюховичах упродовж дня будуть без світла. «Львівобленерго» проводитиме ремонтні роботи.

Як повідомили на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго», з 09:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть:

вул. Марка Вовчка, 4-12,

вул. Голубовича, 24-35а.

Також із 10:00 до 16:00 без електроенергії:

вул. Винниця, 41-144,

вул. Холодна – всі,

вул. Кам'янка – всі,

КСТ Райдуга – всі,

КСТ Мічуріна – всі,

КСТ Урочище Клепарів – всі,

вул. Варшавська, 133-187 непарні,

вул. Жнивна, 1-8,

вул. Буковинська – всі,

вул. Орна, 1-3,

вул. Теслярська – всі,

вул. Возняка – всі,

вул. На нивах, 1-9.

Також із 10:00 до 16:00 без електроенергії у смт Брюховичі будуть:

вул. Дитяча – всі,

вул. Широка – всі,

вул. Гайова – всі.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.