Окремі вулиці у Львові та Брюховичах будуть без електропостачання
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У понеділок, 13 грудня, окремі вулиці у Львові та Брюховичах упродовж дня будуть без світла. «Львівобленерго» проводитиме ремонтні роботи.
Як повідомили на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго», з 09:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть:
- вул. Марка Вовчка, 4-12,
- вул. Голубовича, 24-35а.
Також із 10:00 до 16:00 без електроенергії:
- вул. Винниця, 41-144,
- вул. Холодна – всі,
- вул. Кам'янка – всі,
- КСТ Райдуга – всі,
- КСТ Мічуріна – всі,
- КСТ Урочище Клепарів – всі,
- вул. Варшавська, 133-187 непарні,
- вул. Жнивна, 1-8,
- вул. Буковинська – всі,
- вул. Орна, 1-3,
- вул. Теслярська – всі,
- вул. Возняка – всі,
- вул. На нивах, 1-9.
Також із 10:00 до 16:00 без електроенергії у смт Брюховичі будуть:
- вул. Дитяча – всі,
- вул. Широка – всі,
- вул. Гайова – всі.
Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.
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