У середу, 28 квітня, окремі вулиці у Львові та Рудному будуть без електропостачання. Відключення спричинені проведенням ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так із 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть:

у Залізничному районі: вул. Папоротна, 7-15, 22-48; вул. Алмазна, 21, 22-24; вул. Ганкевича, 11-19; вул. Сяйво, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 23; вул. Орельська, 1-29; вул. Самарська – всі; вул. Темницьких, 73-83а;

у Шевченківському районі: вул. Винниця – всі; вул. Холодна – всі.

Також із 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудному будуть мешканці: вул. Володимира Великого, 1-13, 2-24, АТС/ІІ; вул. Огієнка, 9/ІІ(школа); вул. Центральна, 3(магазин); вул. Шептицького, 1/ІІ АТБ; вул. Космонавтів – всі; вул. Квіткова – всі; вул. Вишнева – всі; вул. Вишенського – всі; вул. Джерельна – 39-68; вул. Галицька – всі; вул. Лисенка – всі; вул. Драгоманова — всі; вул. Польова — всі; вул. Бічна Садова — всі; вул. Шевченка, 83-85, 79-103, 104-132; вул. Грушевського, 120-124.

Відновити електропостачання планують о 17:00.