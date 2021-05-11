У вівторок, 11 травня, мешканці майже двох десятків вулиць у Львові будуть без електропостачання. «Львівобленерго» проводить ремонтні роботи. Відтак до 17:00 будуть знеструмлені окремі вулиці у Львові, також до 18:00 без світла буде декілька вулиць у Винниках. Про це повідомили на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

До 17:00 без електроенергії у м. Львові будуть:

У Франківському районі: вул. Княгині Ольги, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5з, 5є, 5к; вул. Куликівська, 18а, 18б, 52.

Шевченківський район: вул. Паньківського, 61, 63; вул. Хвильового, 42, 46, 48, 52; вул. Чорновола, 95; вул. Творча, 38; вул. Купальська, 4; вул. Степового, 4; вул. Ільмова, 9, 11; вул. Плугова, 2а, 5, 7; вул. Мазепи, 27, 29; вул. Миколайчука, 2, 4а;

Личаківський район: вул. Ольжича – всі; вул. Олеся, 25в, 25д.

Також до 18:00 без електроенергії у м. Винники будуть: вул. Кільцева – частково; вул. Проста – всі; вул. Лисика – всі.