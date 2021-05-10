У Бродівському районі оголосили пожежну небезпеку найвищого класу

У Бродівському районі та у західній частині Львівської області упродовж 10-12 травня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Надзвичайний повідомили, що у західній частині Львівщини очікується пожежна небезпека 5 класу.

«Зважаючи на те, що під час пожежонебезпечного періоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах, Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях. Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники також повідомили, що упродовж минулої доби, 9 травня, загасили шість пожеж сухостою в області. Внаслідок цих пожеж згоріла трава та чагарники на площі 5780 м2.

Зазначимо, що згідно з класифікацією Держкомлісгоспу, існує п’ять класів пожежної небезпеки. П’ятий клас вважається найбільш небезпечним.