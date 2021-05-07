На вівторок-середу у Львові очікується хмарна погода і 27° тепла

Львівські синоптики прогнозують на наступний тиждень хмарну погоду та потепління до 27 °C. Втім, найближчі дні у місті очікується сильний вітер та гроза.

У суботу, 8 травня, погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. У Львові буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі, гроза, можливий град. Вдень – без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 9-14 м/с, хоча очікуються пориви до 20 м/с. Вночі температура повітря становитиме 3-5° тепла, а вдень від 10 до 12°.

Неділю, 9 травня, буде теплішою, вітер слабшим, але небо залишатиметься хмарним. День пройде без опадів, вітер буде південно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°, зате вдень буде від 15 до 20° тепла.

У понеділок, 10 травня, як і в попередні дні, буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер південно-східний, швидкістю 9-14 м/с. Вночі очікують від 2 до 7° тепла, а вдень потепліє до 20-25°.

У вівторок та середу, 11-12 травня, у Львові зберігатиметься хмарна погода без істотних опадів. Як і в попередні дні, очікується південно-східний вітер зі швидкістю 9-14 м/с (втім, вдень місцями будуть пориви до 20 м/с). Вночі стане ще тепліше – очікується від 8 до 13° тепла, а вдень прогнозують 22-27° тепла.