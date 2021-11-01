У понеділок, 1 листопада, мешканці 17 львівських вулиць будуть без електропостачання. «Львівобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Відтак у Львові до 17:00 без електроенергії будуть:

вул. Широка, 9а-37а,

вул. Олешківська – всі,

вул. Дідушка – всі,

вул. Невеличка – всі,

вул. Ангарна, 3, 4,

вул. Майорівка – частково,

вул. Медової Печери – частково,

вул. Стешенка – частково,

вул. Латвійська – всі.

Також до 16:00 без електропостачання:

вул. С. Бандери, 4,

вул. Дорошенка, 71-77, 62-70,

пл. Шашкевича, 1а,

вул. Каменярів, 3-5,

вул. Рилеєва, 12,

вул. Бібліотечна, 2,

вул. Устяновича, 12,8а

Також до 17:00 у Брюховичах без електроенергії будуть мешканці вул. Смолистої, 1-33.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.