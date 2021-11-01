Окремі вулиці у Львові впродовж дня будуть без світла
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У понеділок, 1 листопада, мешканці 17 львівських вулиць будуть без електропостачання. «Львівобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».
Відтак у Львові до 17:00 без електроенергії будуть:
- вул. Широка, 9а-37а,
- вул. Олешківська – всі,
- вул. Дідушка – всі,
- вул. Невеличка – всі,
- вул. Ангарна, 3, 4,
- вул. Майорівка – частково,
- вул. Медової Печери – частково,
- вул. Стешенка – частково,
- вул. Латвійська – всі.
Також до 16:00 без електропостачання:
- вул. С. Бандери, 4,
- вул. Дорошенка, 71-77, 62-70,
- пл. Шашкевича, 1а,
- вул. Каменярів, 3-5,
- вул. Рилеєва, 12,
- вул. Бібліотечна, 2,
- вул. Устяновича, 12,8а
Також до 17:00 у Брюховичах без електроенергії будуть мешканці вул. Смолистої, 1-33.
Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.
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