У четвер, 12 серпня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Відтак із 9:00 до 17:00 без електроенергії будуть:

У Франківському районі: вул. Утіха – всі, вул. Карпанюка – всі, вул. Прогулкова – всі, вул. Кравченко, 8, вул. Сулими – всі, вул. Кондукторська, 16, 20, 26, вул. Медведецького – всі, вул. Багряного, 41-59 (непарні), 32-54 (парні), вул. Окружна, 1-29 (непарні), 2-34 (парні).

У Залізничному районі: вул. Повітряна, 53, 53а, 55, 55а, вул. Низинна, 15-25 (непарні), вул. Грюнвальдська, 1-4, вул. Айвазовського, 10.12, вул. Бойчука 38, вул. Музики, 34, 36, вул. Дагестанська – всі, вул. Солом’янка – всі, вул. Чуваська, 32-47, вул. Любінська, 196.

У Шевченківському районі: вул. Грінченка, 6, 14а, 16, 18, 33, 35, 37, 39, вул. Розточчя, 27, вул. Загірна, 2, вул. Очеретяна – всі, вул. Творча, 52-70. Також у Брюховичах, які належать до цього району, до 17:00 без електроенергії будуть усі будинки на вулицях: Січових Стрільців, Під Осовою, Під Горою, Букова, Грабова, Зоряна, Мирна, Миру, За мостом, Підгірна, Крукова Гора, Піскова, Висока, а також СК «Гвоздика», СК «Мічуринець».

У Сихівському районі: просп. Ч. Калини, 66, 68,68,91, вул. Скрипника, 2,8,12, вул. Освицька 3.

У Личаківському районі: вул. Лісна, 2б, 22, 38. Також до 17:00 без електроенергії у Винниках, які належать до Личаківського району, будуть мешканці будинків №1-33 на вул. Лісній.