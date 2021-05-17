У понеділок, 17 травня, у Львові заплановані відключення електроенергії. «Львівобленерго» проводить ремонтні роботи. За інформацією Гарячої лінії «Львівобленерго», з 9:00 до 17:00 без електропостачання буде понад десяток вулиць у трьох районах міста.

Без електроенергії будуть мешканці таких вулиць:

Франківський район: вул. Чупринки, 103 (Укр. ДЛТУ);

Шевченківський район: вул. Брюховицька, 169-205; вул. Коріятовича – всі; вул. Пикулицька – всі; вул. Трясила – всі; вул. Бажана – всі; вул. Смолича – всі; вул. Ряснянська, 1-29; 2-50; вул. Брюховицька, 39, 43, 45, 63, 65, 69, 77, 83, 87, 89, 101, 105;

Личаківський район: вул. Тракт Глинянський, 139, 141, 147, 147а; Бігова, 17.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у Telegram та Viber.