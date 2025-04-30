Оксана Білозір разом із фахівцями створила два аромати з нотами шкіри і дерева

Українська співачка і політикиня Оксана Білозір випустила перші власні парфуми «БілаЗірка» (BilaZirka). У лінійці є два насичені унісекс аромати – денний і нічний. Допомогу у їхньому створенні 67-річній співачці надавали парфумери зі львівської майстерні парфумерії Be Craft.

Презентація власних пахощів Оксани Білозір відбулася наприкінці березня 2025 року у майстерні парфумерії Be Craft у Львові, перед тим співачка зареєструвала свою торгову марку Bila Zirka.

Як йдеться в описі сайті майстерні, у лінійці парфумів є два аромати – BilaZirka Day та BilaZirka Night. Вони належать до насиченого типу. Денний – це шкіряні та гурманські парфуми із початковими нотами солі, фіги і червоного граната. Фінальною нотою є кедр та африканська шкіра. BilaZirka Night належать до класу деревних і анімалістичних, де початок – посидонія, сіль, півонія, конопля, а базова нота – амброксан, пачулі, ветивер. Обидва аромати є універсальними – вони підходять як для жінок, так й для чоловіків.

Набір парфумів від Оксани Білозір, фото з сайту Be Craft

«Разом із нашими майстрами пані Оксана занурилася у світ тонких ноток і чарівних акцентів, обираючи складники, що відображають її витончену натуру та багатогранність. Результат – аромат, сповнений гармонії, пристрасті та справжньої української душі», – повідомили парфумери Be Craft.

Згідно з інформацією на сайті майстерні, парфуми BilaZirka продаються набором, його вартість становить 4,1 тис. грн.

Be Craft – це бренд зі створення крафтових парфумів, який заснували житомиряни Іван Кашин та Євген Шкуринський. Першу крамницю, де створювали авторські парфуми, відкрили 2019 року. Наразі мережа має чотири базові майстерні – у Львові, Одесі, Києві та Рівному, а також розвиває власну франшизу.

Бренд також має лінійку парфумів від зірок. Окрім Оксани Білозір, у колекції є пахощі від співачок Наталії Валевської, Світлани Білоножко, Наталії Бучинської, Міли Нітіч, СолоХи, акторки Римми Зюбіної, коміка Бориса Барського та інших.