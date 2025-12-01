«Rage bait» повʼязаний зі спробою контент-мейкерів збільшити охоплення

Мовні експерти Оксфордського словника оголосили слово 2025 року – ним стала словосполука «rage bait» («приманка для гніву»), яка характеризує тенденції у соцмережах. Про це повідомили на сайті словника у понеділок, 1 грудня.

«Rage bait» означає онлайн-контент, який навмисно створили, щоб викликати в аудиторії гнів та обурення. Такий контент зазвичай публікують для збільшення трафіку чи взаємодії з певною сторінкою.

«З огляду на те, що новинний цикл 2025 року характеризувався соціальними заворушеннями, дебатами щодо регулювання онлайн-контенту та занепокоєннями щодо цифрового благополуччя, наші експерти помітили, що використання терміну «rage bait» цього року еволюціонувало, сигналізуючи про глибші зміни в тому, як ми говоримо про увагу — як про те, як вона надається, так і про те, як її прагнуть отримати, — про залученість та етику в Інтернеті. За останні 12 місяців використання цього слова потроїлося», – йдеться у статті Oxford University Press.

Термін «rage bait» вперше застосували у 2002 році на платформі Usenet – тоді його інтерпретували як реакцію водія на погляд іншого водія з проханням обігнати його. Згодом словосполучення стало сленговим.

Зазначимо, до короткого списку претендентів на слово року також увійшли:

(«заробляння аури») – презентує харизматичну людину, яка демонструє впевненість, холоднокровність чи загадковість; «biohack» («біохакінг») – означає спосіб покращити людський організм чи продовжити його життя за допомогою фізичних вправ, дієти, зміни способу життя, ліків та добавок.

Нагадаємо, словосполученням 2024 року за версією Оксфордського словника стало «brain rot» – воно означає погіршення психічного чи інтелектуального стану людини через надмірний перегляд соцмереж.

До слова, Кембриджський словник назвав словом 2025 року вислів «parasocial» – він означає відчуття звʼязку з відомою людиною, вигаданим персонажем чи ШІ.