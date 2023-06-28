Так виглядає окупована росіянами Гола Пристань після затоплення, спричиненого підривом Каховської ГЕС, 17 червня 2023

Російські військові на окупованій частині Херсонської області вирішили ховати людей, які загинули через підрив Каховської ГЕС 6 червня, у братських могилах, повідомив Генштаб Збройних сил України ввечері 28 червня.

Як наголошується в повідомленні, людей ховатимуть без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання.

Крім цього, окупанти залучили працівників комунальних служб до розбору завалів і збору тіл загиблих внаслідок повені. Лише 24-25 червня знайшли понад 60 тіл.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Відомо, що на території Херсонщини, яка перебуває під контролем України, загинула щонайменше 21 людина.