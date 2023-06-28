Окупанти ховатимуть жертв підриву Каховської ГЕС у братських могилах
Російські військові на окупованій частині Херсонської області вирішили ховати людей, які загинули через підрив Каховської ГЕС 6 червня, у братських могилах, повідомив Генштаб Збройних сил України ввечері 28 червня.
Як наголошується в повідомленні, людей ховатимуть без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання.
Крім цього, окупанти залучили працівників комунальних служб до розбору завалів і збору тіл загиблих внаслідок повені. Лише 24-25 червня знайшли понад 60 тіл.
Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Відомо, що на території Херсонщини, яка перебуває під контролем України, загинула щонайменше 21 людина.