Російські загарбники примусово виселили жителів двох сіл у Сватівському районі Луганської області вглиб окупованих територій. Подальша доля виселених людей невідома, повідомив у четвер, 22 вересня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, йдеться про села Гончарівка та Куземівка. До початку повномасштабної війни там проживали загалом до двох тисяч людей.

Гайдай уточнив, що загарбники виселили людей, аби без свідків приховати інженерне обладнання.

«Напередодні холодів вивезли людей із рідних домівок вглиб захопленої території. Де зараз вони – достеменно невідомо», – написав він у Telegram.

До слова, це не єдине порушення законів і звичаїв війни з боку російських окупантів, зафіксоване за останню добу. Наприклад, за інформацією Генштабу, в Миколаївській області загарбники для прихованого перевезення на фронт пального користуються вкраденими у територіальних громад молоковозами.