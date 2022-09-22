Росіяни масовано вдарили по цивільних об’єктах у Запоріжжі, 22 вересня 2022

Вранці у четвер, 22 вересня, російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

«Ворог зранку завдав ракетного удару по обласному центру. Знову мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого. П’ятеро поранено. Інформація уточнюється», – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ракетний удар стався близько сьомої години ранку. Після прильотів у деяких районах міста зникла електроенергія, повідомив «Укрінформ». За інформацією місцевих спільнот у соцмережах, стовпи диму після ракетних ударів було видно у всіх районах міста.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, російська ракета влучила в готель у центральному парку. За його словами, там суттєві руйнування, під завалами є люди. На місці вже працюють рятувальники, які розбирають завали.

«Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили

в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскоріше усунути наслідки», – повідомив Тимошенко.

Загалом по Запоріжжю та його передмістю росіяни випустили дев'ять ракет.

Це другий масований ракетний удар російських загарбників по Запоріжжю за останні два дні. Напередодні, 21 вересня, росіяни вдарили по об’єктах інфраструктури і будинках приватного сектора в трьох районах міста. Троє людей постраждали.