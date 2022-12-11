Російські загарбники посилили примусову мобілізацію на окупованій території Луганської області. Таким чином вони намагаються доукомплектувати військові підрозділи на Сєвєродонецькому напрямку. Тих, хто відмовляється від мобілізації, публічно б’ють, повідомили вранці в неділю, 11 грудня, Генштаб Збройних сил України, а також голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією Генштабу, з метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Хрустальний (до 2016 року – Красний Луч) збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Сергій Гайдай додав, що у Міловому повістки отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

Також, за його словами, у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.

Зазначимо, що мобілізація армією держави-окупанта цивільного населення окупованих територій до своїх лав є воєнним злочином.

Окрім посилення примусової мобілізації, на тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх двох тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Як зазначили в Генштабі, метою таких дій загарбників є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.