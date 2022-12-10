Окупанти посилили «контрдиверсійні заходи» на блокпостах навколо Бердянська Запорізької області. Там зросла кількість російських військових, а перевірки цивільних стали проводити ретельніше, повідомив ввечері в суботу, 10 грудня, Генштаб Збройних сил України.

Як йдеться в повідомленні, людей без місцевої реєстрації в Бердянськ не пускають.

Перед цим у Бердянську кілька днів поспіль повідомляли про звуки вибухів. Міська рада повідомила, що бердянці вже« звикають до вибухів», а втрати російських сил нараховують десятки одиниць техніки.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що 7 грудня у результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах Бердянська, Токмака, Мелітополя, Енергодара, Дніпрорудного, Пологів і Василівки Запорізької області втрати загарбників склали близько 240 людей пораненими.

Бердянськ, як і більша частина Запорізької області, перебувають під російською окупацією від початку повномасштабної війни.