Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Про це йдеться у заяві МЗС до Міжнародного дня пам’яті жертв злочину геноциду, яка оприлюднена у п’ятницю, 9 грудня.

«МЗС України закликає міжнародну спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, збільшувати обсяги військової та гуманітарної допомоги уряду України, сприяти належному розслідуванню та документації злочинів РФ в Україні, а також підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля притягнення Росії та її керівництва до відповідальності», – зазначається в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що агресія Росії проти України, яка триває восьмий рік, має чіткі ознаки геноциду, а злочинний кремлівський режим є «сумлінним спадкоємцем» свого сталінського попередника: він так само ставить за мету знищення українців та кримських татар, стирання української етнічної та культурної ідентичності, заперечення багатої історії Української держави та нації, забуття рідної мови.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.

«Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу. Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні», – зазначили в МЗС.

Зауважимо, що стаття 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 р.) визначає геноцидом будь-які з дій, здійснюваних з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку: вбивство членів цієї групи; завдання тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи; навмисне створення членам групи життєвих умов, спрямованих на повне або часткове знищення групи; дії, розраховані на унеможливлення народження дітей в середовищі групи; насильницька передача дітей цієї групи іншій групі. Автором правового терміну є юрист Рафаель Лемкін.

Як інформував ZAXID.NET, Європейський парламент 15 грудня розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.