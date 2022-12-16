Російський військовий у Мелітополі

В населних пунктах поблизу окупованого Мелітополя та в окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники вводять цілодобову комендантську годину на новорічні свята, повідомляє «РІА Мелітополь».

Попри те, що нещодавно голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький запевняв, що час комендантської години під Новий рік не зміниться, вже 16 грудня в різних громадах на окупованій території Запорізької області росіяни почали оголошувати про запровадження цілодобової комендантської години.

Так, мешканцям Чернігівки окупаційна влада заявила, що з 25.12.22 вводиться цілодобова комендантська година із забороною виходити з житла. Місцеві фермери попередили своїх працівників про необхідність завершити всі роботи до цього часу.

У Бердянську окупаційна влада попередила, що з 30.12.22 по 03.01.2023 вводиться цілодобова комендантська година.

Офіційно жодних пояснень запровадження комендантської години немає. А неофіційно людям кажуть, що це пов'язано з посиленням заходів щодо «боротьби з диверсантами та терористами».

Такі заходи російські загарбники почали вживати після підривів мостів.

До слова, з 15 грудня і до 15 січня загарбники обмежили в’їзд людей з вільної на окуповану територію Запорізької області. Потрапити на окуповану територію можна буде лише за спецперепустками, які видаватимуть лише в крайніх випадках.