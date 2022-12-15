В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією казарми окупантів, повідомив Центр національного спротиву.

«13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога. Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла», – сказано в повідомленні.

За інформацією ЦНС, на наступний день окупанти збільшили у місті кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку грудня стало відомо, що партизани підірвали першого заступника окупаційного голови Бердянська.