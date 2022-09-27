Зруйновані будівлі в окупованому Росією Маріуполі, 26 вересня 2022

Чоловіки з окупованого Росією Маріуполя почали отримувати повідомлення про те, що 29 вересня їм потрібно прийти до військкомату з паспортом та особистими речами, повідомила у вівторок, 27 вересня, Маріупольська міська рада.

«Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендуму, який проведений для галочки», – сказано в повідомленні.

Міськрада також опублікувала скріншот SMS-повідомлення, яке окупанти надсилають маріупольським чоловікам. У ньому російською мовою написано: «У зв’язку з набуттям чинності указу В. Путіна “Про часткову мобілізацію громадян у Російській Федерації” 29.09 просимо з'явитися до військкомату за місцем прописки. При собі мати паспорт і особисті речі».

У міськраді повідомили, що прихована мобілізація тривала у місті давно. Зокрема, маріупольцям приходили смс, де їм пропонували працювати у так званій «державній воєнізованій службі». Але після фейкового референдуму мобілізувати чоловіків будуть відкрито.

У зв’язку з цим, маріупольців закликають виїжджати з міста, щоб не ризикувати життям.

Зазначимо, що мобілізація загарбниками жителів окупованих територій – це воєнний злочин.

Нагадаємо, в період з 23 до 27 вересня включно на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про «приєднання» цих регіонів до Росії. Ймовірно, воєнний злочинець Владімір Путін оголосить про анексію цих територій 30 вересня.