Російські загарбники призначили кримінального авторитета Дмитра Чигринова керувати захопленим Вовчанськом

Російські окупанти призначили кримінального авторитета Дмитра Чигринова («Чижа») керівником окупаційної адміністрації містечка Вовчанськ у Харківській області. Водночас українські правоохоронці розшукують його за підозрою у викраденні людини, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та вимаганні.

Як повідомив 12 липня начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, наприкінці жовтня минулого року у Вовчанську двоє осіб, ім’я одного з яких Чигринов Дмитро Сергійович, вчинили тяжкі злочини стосовно двох людей: викрадення та позбавлення волі, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також вимагання. Слідчі до кінця року кожному з фігурантів повідомили про підозру і суд арештував їх на два місяці без права внесення застави. В середині лютого суд продовжив запобіжний захід для Чигринова, але вже з правом внести 545820 грн застави. 18 лютого Чигринов вніс необхідну суму застави і вийшов з-під варти.

«Навесні стає відомо, що Чигринова (кримінальне прізвисько – “Чиж”) оголошено “мером” окупованого Вовчанська. Мабуть це був найкращий кандидат серед тих, хто у Вовчанську підтримує окупантів», – зазначив Болвінов.

Він додав, що у травні гроші, які «Чиж» вніс як заставу, переказали на ЗСУ.

«Так злодій і колаборант профінансував прискорення власного покарання або смерті. Звичайно, якщо до того його не стратять самі окупанти. Щось мені підказує, що найбільш безпечним місцем для Чигринова був саме слідчий ізолятор», – зауважив Болвінов.

Нагадаємо, законного міського голову Вовчанська Анатолія Степанця, який перебуває в окупації з перших днів повномасштабної війни, ймовірно, викрадали. На інформаційних ресурсах окупантів було поширене відео з ним: посадовця змушували сказати «слава росії». Також окупаційні ресурси звинувачували його в перешкоджанні місцевим жителям отримувати російську гуманітарку.

Однак українські правоохоронці заочно оголосили Степанцю підозру в державній зраді. За інформацією прокуратури, 3 червня він брав участь у засіданні колаборантів в окупованому Куп’янську, де створили «тимчасову цивільну адміністрацію Харківської області», тобто тих територій, які російські загарбники зайняли в результаті повномасштабного вторгнення.