Російські загарбники увімкнули український мобільний зв’язок у деяких районах підконтрольної їм частини Запорізької області, повідомив законний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, кілька тижнів тому окупанти привезли в Мелітополь спеціальну радіолокаційну станцію, яка може прослуховувати мобільний зв’язок і відстежувати трафік мобільного інтернету. Після цього, за словами Федорова, вони дали змогу користуватися українським мобільним зв’язком на деяких частинах окупованих районів Запорізької області.

«Ми одразу попереджаємо наших мешканців, що це рашисти роблять навмисно. Це провокація для того, щоб дивитись, про що будуть спілкуватися за допомогою українського зв’язку. Це така ж провокація, яка була декілька місяців тому, коли вони на свої військові автівки встановлювали українську символіку та їздили по селах з одною метою: для того, щоб виявити проукраїнське населення, яке потім одразу ж карали», – сказав Федоров.

Мер Мелітополя вважає, що росіяни вдаються до таких методів, оскільки за рік окупації вони не змогли взяти під контроль мешканців регіону. Тому їхня мета – виявити всіх тих, хто проти Росії, щоб у подальшому застосовувати до них тортури.