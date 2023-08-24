Окупанти вночі обстріляли Дніпро ракетами, семеро постраждалих
На місці прильоту працюють правоохоронці та рятувальники
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Російські окупанти обстріляли вночі Дніпропетровську область ракетами невідомого типу. За даними Повітряних сил, на Дніпропетровщині працювала ППО, проте влучання є у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер, 24 серпня.
Обстріл стався під час нічної повітряної тривоги приблизно о 2:30. За даними кореспондентів «Суспільного», у Дніпрі пролунали вибухи. Пізніше інформацію про приліт підтвердив голова ОВА.
«Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості», – повідомив Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приблизно десяток об'єктів. Йдеться про банк, АЗС, готель, агрофірму, адміністративну будівлю та виробництво меблів. Також ушкодження отримали 15 кіосків у місті, три житлових будинки та кілька авто. У Дніпрі пошкоджена критична інфраструктура, зокрема водогони та газогони.
За даними Сергія Лисака, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.