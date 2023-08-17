Російські воєнні злочинці вранці в четвер, 17 серпня, завдали ракетного удару біля міста Новомосковськ у Дніпропетровській області, що призвело до проблем з електропостачанням, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Лисак додав, що внаслідок ракетного удару без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили. Водночас інші наслідки атаки, за словами Лисака, нині уточнюються.

Нагадаємо, зранку 15 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, під удар потрапив завод у Луцьку, внаслідок чого загинули троє його працівників.