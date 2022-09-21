Окупанти зруйнували одну з дев'яти половецьких баб на горі Кременець

Російські війська розбили унікальний пам'ятник, який стояв на горі Кременець біля Ізюму тисячу років. Окупанти зруйнували одну з дев'яти половецьких баб на горі Кременець.

«Збереглися 8 із 9 кам‘яних половецьких баб, одна зруйнована майже прямим попаданням снаряду», – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, вцілілі фігури перевезуть до Харкова. Музею допоможуть відновити дах, щоб зберегти експозицію.

Уцілілі фігури перевезуть до Харкова

Він додав, що внаслідок обстрілу також було зруйновано пам’ятник героям Другої світової війни.

Гора Кременець розташована у південній частині Ізюма на правому березі річки Сіверський Донець. Висота – 218 м над рівнем моря. На горі розташована експозиція кам’яних баб, які були зібрані на території Ізюмщини. Їх датують IX-XIII ст. Вони зображують чоловіків-воїнів і жінок, даючи певне уявлення про вигляд кочівників, їхній одяг, прикраси та зброю.

Зазначимо, що, за даними ЮНЕСКО, станом на червень внаслідок бойових дій було частково або повністю знищено 152 культурні об’єкти, у тому числі 70 культових споруд, 30 історичних будівель, 18 культурних центрів, 15 пам’ятників, 12 музеїв та 7 бібліотек.