Олег Синютка став лауреатом премії «Людина року» у номінації «Регіональний лідер»

Голова Львівської ОДА Олег Синютка став лауреатом премії «Людина року 2017» у номінації «Регіональний лідер». Про це у суботу ввечері повідомила прес-служба ЛОДА.

Відзнаку «Регіонального лідера року» Олег Синютка отримав під час урочистої церемонії у Національній опері у Києві. Його конкурентами у боротьбі за це звання були голова Київської ОДА Олександр Горган та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

На церемонії Олега Синютку супроводжувала дружина Наталія, керівниця управління інформаційної політики ЛОДА Ольга Березюк (зліва) та керівниця прес-служби ЛОДА Ольга Матейчик (справа)

«Це особлива мить. Це мить визнання Львівщини. Краю, де живуть і працюють особливі люди – талановиті, надзвичайного хисту, вміння та люди по-особливому патріотичні. У цій нагороді, насправді, праця кожного з двох з половиною мільйонів мешканців Львівщини», – заявив Олег Синютка, отримуючи нагороду.

Загальнонаціональна програма «Людина року» є приватним конкурсом, заснованим у 1995 році у Дніпродзержинську (тепер – Кам’янське) місцевим бізнесменом Аркадієм Райциним. З 1996 року церемонія нагородження щороку проходить у Києві. Кількість і назви номінацій часто змінюються.

У номінації «Регіональний лідер», де відзначають виключно голів обласних державних адміністрацій і яку повернули цього року у конкурс після тривалої перерви, лауреатами свого часу також ставали голови Запорізької ОДА Євген Карташов (2001 рік) і Олександр Пеклушенко (2012 р.), голови Одеської ОДА Сергій Гриневецький (2002 р.) і Едуард Матвійчук (2010 р.), голова Київської ОДА Віра Ульянченко (2006 р.), голова Вінницької ОДА Олександр Домбровський (2007 р.) і голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул (2011 р.).

Олег Синютка став першим очільником ЛОДА удостоєним цього титулу. Свого часу голова Львівської ОДА Петро Олійник увійшов до четвірки фіналістів у цій номінації, але тоді лауреатом премії став Олександр Домбровський з Вінниці.

У 2015 році лауреатами «Людини року» також стали двоє львів’янок – Ольга Філатова, дружина екс-депутата Верховної Ради від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького (номінація «Інвестиція року») і власниця готельно-ресторанного комплексу «Кавальєр» Ореста Компанець (номінація «Готельний комплекс року»).