Олександр Божик запрошує на свої Великі новорічні концерти

3 січня о 17:00 та 19:30 у театрі ім. М. Заньковецької відбудуться Великі новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика.

Музикант виступатиме у супроводі рок-бенду, повідомляють організатори.

У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

Особливим гостем концерту буде ТанцТеатр «Життя».

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери: виступ на кількох скрипках та цікаві інтерактиви із публікою.

До слова, квиток на концерт Олександра Божика у супроводі рок-бенду – це найкращий подарунок до Новорічних свят. Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом, на якому окрім своїх найкращих номерів музиканти будуть прем'єрити абсолютно нову музику!

Квитки можна придбати за посиланнями:

17:00 – www.bit.ly/3cL7hzs

19:30 – www.bit.ly/3CQzuzp

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика.