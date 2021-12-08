Двоповерховий зал буде розрахований на 260-290 глядачів

У Львові розпочали будівництво першого акустичного концертного залу в Україні. Він буде розташований у приміщенні Львівського державного музичного ліцею ім. Соломії Крушельницької, що на вул. Зеленій, 10. У середу, 8 грудня, відбулося закладання капсули будівництва.

Як повідомили у Львівській ОДА, будівництво залу відбувається у межах реалізації державного інвестиційного проекту Міністерства економіки «Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівського державного музичного ліцею ім. С. Крушельницької» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Зал буде двоповерховим, у ньому розміститься 260-290 глядачів. Для його облаштування проведуть реконструкцію навчального корпусу та гаража з додатковою прибудовою та надбудовою.

«В Україні є небагато концертних залів, всі вони збудовані 150-200 років тому. Проте саме акустичного концертного залу немає. У чому полягає акустика? У тому, що коли музиканти виступатимуть на сцені, ця акустика заповнить кожен куточок залу», – пояснив директор Львівського державного музичного ліцею ім. Крушельницької Лев Закопець.

Проект розробила ще у 2019 році ФОП Семченко Наталія Олександрівна. У травні 2021 року ліцей оголосив тендер на проведення робіт, його виграло ТОВ «Технології клімату та автоматизація систем». Кошторисна вартість державного інвестиційного проекту – 43,8 млн грн. Концертний зал планують збудувати до кінця 2022 року.