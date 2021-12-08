У четвер, 9 грудня, в прокат виходить новий фільм українського режисера Тараса Дроня «Із зав'язаними очима». Міжнародна прем’єра фільму відбулася на Варшавському кінофестивалі, де його визнали найкращим у конкурсі дебютних фільмів Competition 1-2. А національна прем’єра стрічки пройшла на Одеському міжнародному кінофестивалі цього року. Там картина здобула приз FIPRESCI за найкращий повнометражний фільм від журі Міжнародної федерації кінопреси. Загалом фільм брав участь у близько 20 фестивалях, його відзначили нагородами в Німеччині, Індії, Бразилії, Іспанії.

За сюжетом, головна героїня – спортсменка Юлія, яка займається боротьбою. Її коханий загинув на Донбасі, і це сильне життєве потрясіння спонукає дівчину жити всупереч суспільним стереотипам.

Головні ролі зіграли актори Марина Кошкіна і Олег Шульга. Зйомки відбувалися у Львові й Києві. Творці фільму кажуть, що це перше українське кіно про змішані бойові мистецтва. А Марина Кошкіна виконала всі трюки сама, без залучення каскадерок.

«У цьому фільмі є тема війни. Але війни, що закінчилася. І це на Варшавському кінофестивалі, і на інших відзначили, що нам вдалося розказати про війну без війни. А ще для мене було важливо не маніпулювати цією темою. Все-таки для мене це кіно позитивне. Воно про вихід з травми, про вихід з дна», – наголошує режисер Тарас Дронь.

Також він додає, що для нього було вкрай важливим зробити якісний українськомовний фільм, не використовуючи суржик.

Загалом від самого задуму і до моменту, коли картина виходить на великий екран, минуло п’ять років. Бюджет фільму – 10 млн грн, а держпідтримка, зокрема Мінкульту, становила 80%.

У Львові стрічку можна буде переглянути з 9 до 13 грудня у найбільших кінотеатрах в торгових центрах Forum Lviv, Spartak та Victoria Gardens.

За словами режисера, більшість персонажів мають реальний прототип. Тож глядачам обіцяють захопливу і життєствердну історію.

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