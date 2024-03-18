Ілля Євлаш став новим речником Повітряних Сил

У понеділок, 18 березня, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський призначив нового начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Ним став майор Ілля Євлаш. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони Києва та прес-службу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, 16 березня 2024 року командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про те, що полковника Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. Проте Микола Олещук зазначив, що Юрій Ігнат залишиться у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку.