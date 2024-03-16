Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил

Полковника Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. Про це 16 березня повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«...Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую! Життя триває. Головне – усім залишатись людьми», – зазначив Олещук.

Причини такого рішення та ім’я наступника Ігната на посаді речника не вказуються. Сам 46-річний Юрій Ігнат своє звільнення теж наразі не коментував.

Юрій Ігнат – український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького.

Закінчив Національну академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (спеціальність «військова журналістика»). Першу роботу Юрій Ігнат отримав одразу після навчання. В 1999 році він розпочав службу в новому військовому виданні – газеті «Крила України». Шість місяців провів у відрядженні в Африці. У 2018 році очолив прес-службу командування Повітряних сил Збройних сил України.