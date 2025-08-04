Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

У 111-ту річницю першого офіційного матчу з водного поло в Україні, президент профільної федерації Олександр Свіщов розповів про історичні паралелі, виклики сьогодення та плани на майбутнє, наголосивши на ключовій ролі Львова у збереженні та розвитку цього виду спорту.

Історична паралель: 111 років стійкості

26 липня 1914 року на Пелчинських ставах у Львові відбувся перший в історії України офіційний ватерпольний матч між двома командами ЛКС «Погонь», який завершився нічиєю 1:1. Ця подія заклала фундамент для розвитку гри, проте вже за два дні розпочалася Перша світова війна, яка надовго зупинила спортивне життя.

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов проводить паралель із сьогоденням. «Сьогодні ми живемо у надзвичайно складний час – повномасштабна війна. І наш вид спорту опинився під загрозою», – зазначив він.

За його словами, багато провідних команд та гравців походять зі східних регіонів:

Харкова,

Краматорська,

Маріуполя.

Ці міста першими відчули на собі удари російської агресії.

«Федерація водного поло України зробила все можливе, аби зберегти ці команди, дітей, спортсменів. Для нас головним завданням було не допустити зникнення гри, зберегти її спадкоємність», – підкреслив Свіщов Олександр.

Львів – опора українського водного поло

За словами президента федерації, у важкі часи саме Львів став справжнім центром українського водного поло. Сьогодні у місті базуються три клуби – «Динамо», «ЛФКС-Акватіко» та «КІВС», а більшість турів національного чемпіонату проводяться саме тут.

«Львів – справжній центр українського водного поло. Тут не лише люблять гру, а й активно її розвивають. У Львові створена потужна екосистема, яку ми прагнемо масштабувати в інші регіони країни», – заявив Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов визнав, що для подальшого зростання місту бракує сучасної інфраструктури. «Ми мріємо, щоб у місті з’явився повноцінний водний комплекс. Це дало б новий поштовх розвитку водного поло як у місті, так і в усій Україні», – додав він.

Олександр Свіщов: Інвестиції в майбутнє та віра в перемогу

Попри війну, федерація та її очільник продовжують інвестувати у майбутнє. Завдяки інвестиціям Олександра Свіщова у 2022 році у Львові було відкрито сучасний спортивний комплекс «Leoland», який став майданчиком для розвитку молодих талантів. Зокрема, тут вже двічі проводились майстер-класи для понад 160 дітей за участю зірок українського тенісу Еліни Світоліної та Сергія Стаховського.

«Ми й надалі будемо інвестувати в нашу молодь та спорт, адже це є основою для майбутнього України», – наголосив Свіщов.

Говорячи про головні виклики, Олександр Юрійович Свіщов зазначив, що вся спортивна спільнота мріє про одне – перемогу України. Війна завдала нищівних ударів по інфраструктурі: пошкоджено басейни у Харкові та Києві, а басейн «Нептун» у Маріуполі зруйновано вщент.

«Але навіть у ці важкі часи ми тримаємося разом, пліч-о-пліч. Хочу подякувати всім тренерам, функціонерам, спортсменам, які не здаються. А найбільша подяка – нашим Силам оборони, які щодня боронять країну і дають можливість нам жити, працювати, тренуватись. Ми пам’ятаємо нашу історію – і хочемо творити нову. Щоб прославляти Україну і водне поло на світовому рівні», – підсумував президент федерації.