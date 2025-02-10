Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

Президент Федерації водного поло України, львівський меценат та активний захисник культурної спадщини України Олександр Свіщов поділився своїми планами на 2025 рік та викликами, з якими стикається українське водне поло.

Очікування від відновлення Суперліги

Олександр Свіщов висловив впевненість, що після зимової паузи всі ватерполісти з нетерпінням чекають на офіційні поєдинки.

«В Кам'янському нас чекає з'їзний тур, де зустрінуться команди груп А і Б. Очікується велика цікавість серед вболівальників», – зазначив він.

Олександр Свіщов також зазначив, що на медалі Суперліги претендують чотири основні команди: ВК «Динамо» Львів, ВК «Маріуполь», «ЛФКС»-«Акватіко» (Львів) та НТУ «ХПІ-ШВСМ» (Харків). Однак, не можна відкидати і збірну Закарпатської області, яка теж має шанси на медалі.

Зростання конкуренції під час війни

Задоволений відродженням водного поло, Олександр Свіщов підкреслив, що незважаючи на складні умови війни, Федерація докладає всіх зусиль для збереження цього виду спорту. «Команди зі сходу переживають важкі часи, особливо харківські та маріупольська команди, які не мають постійних можливостей для тренувань», – пояснив він.

Проте, він відзначив зростаючу конкуренцію, особливо серед команд з оновленим складом, таких як ВК «Маріуполь» і НТУ «ХПІ-ШВСМ».

Жіночий чемпіонат: очікування від Вищої ліги

Олександр Свіщов засмучений відсутністю конкуренції у жіночому чемпіонаті, але висловив надію на покращення ситуації.

«Багато молодих гравців покинули країну через війну, і це ослабило команди. Проте три команди все ж змагаються за чемпіонство, і ми працюємо над тим, щоб залучити більше молоді до водного поло», – зазначив Свіщов.

Завдання на 2025 рік: міжнародні кваліфікації та турніри

Що стосується головних завдань на 2025 рік, Олександр Свіщов підкреслив важливість міжнародних кваліфікацій. У червні цього року чоловіча та жіноча команди братимуть участь у кваліфікаціях до чемпіонату Європи 2026 року.

«Завдання наших команд – здобути путівки до фінальної частини», – наголосив президент Федерації.

Також він зазначив, що збірна юніорів до 18 років має зберегти своє місце в групі А після чудового виступу на міжнародному турнірі в Чехії.

Олександр Свіщов: підтримка культурної спадщини та військових

Олександр Свіщов не лише активно працює над розвитком водного поло, але й не забуває про підтримку культурних та військових ініціатив. Нещодавно він допоміг у виробництві документального фільму «Хаммер», який розповідає історію героя, котрий залишить свій слід в історії України та її захисників. Під час презентації фільму Олександр Свіщов отримав подяку від військових за підтримку проекту. Військові висловили вдячність за його внесок у виробництво стрічки, відзначивши, що «лише завдяки спільним зусиллям найкращих представників українського суспільства зможемо звільнити окуповані землі».

Олександр Юрійович Свіщов, як президент Федерації водного поло України, не лише керує розвитком цього виду спорту, але й активно підтримує культурні ініціативи та благодійні проекти, що зміцнюють патріотичний дух нації. 2025 рік обіцяє бути насиченим для українського водного поло, а сам Свіщов продовжує робити все для того, щоб українські спортсмени досягали високих результатів на міжнародних аренах.