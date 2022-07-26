Суд оголосив у державний та міжнародний розшук колишніх міністрів часів президентства Віктора Януковича: екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та екс-міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, за клопотанням якого суд і виніс таке рішення, пише LIGA.net.

Раніше обидва міністри отримали підозри в державній зраді за роль у підготовці «харківських угод» від 2010 року, які продовжили перебування Чорноморського флоту Росії у Криму і, згодом, полегшили Кремлю захоплення півострова у 2014 роі.

Тепер ДБР домагатиметься від суду, щоб обом обрали запобіжний захід – утримання під вартою.

Нагадаємо, що оскільки Лавринович та Грищенко перебувають за кордоном, підозри їм оголошено заочно.

Нагадаємо, з кінця 2008 року Росія вддвічі підвищила ціну на газ, підштовхуючи тодішню владу України до підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ у Криму. Упродовж 2009 року схилити вищих посадових осіб України до такого кроку не вдалося. Це зробив Янукович за два місяці після вступу на посаду президента – 21 квітня 2010 року. У ДБР говорили, що в обмін РФ знизила ціну на газ, але за рік до цього вона зросла вдвічі та після знижки була все ще вищою за попередню, тобто фактично ніякої знижки не було.

Слідство встановило, що «харківські угоди» нав'язав тодішній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв тодішньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову. Останній отримав підозру за них ще у 2021 році разом із Януковичем.

У березні 2022 року СБУ відкрила справу проти депутатів VI скликання Верховної Ради, які у 2010-му голосували за ратифікацію харківських угод. Того ж дня ексспікер Ради Володимир Литвин заявив, що Янукович і парламент нібито були змушені підтримати угоди через «непідйомну» ціну на газ.