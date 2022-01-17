Олексій Арестович розповів, що звільнився за власним бажанням

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це пише сайт «Бабель» з посиланням на самого Арестовича.

В інтерв'ю «4 каналу» Арестович розповів, що звільнився за власним бажанням через «особисті причини». Відтак він зазначив, що на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу вже присутній не буде.

Зазначимо, що Арестович став працювати в українській делегації Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі з 28 жовтня 2020 року.

Від 1 грудня 2020 року Арестович працював позаштатним радником керівника ОП зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони.

Як пише сайт «Главком», декілька днів тому Арестович, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу. У програмі «Романенко. Бесіди» Арестович заявив, що прийшовши до влади Зеленський порушив базові передвиборчі обіцянки.

«На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – «забюрократитися». Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?», – заявив Арестович.