39-річний Олексій Кулеба впродовж року був главою Київсьої ОВА

Екс-голову Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником голови Офісу президента. На цій посаді він замінив звільненого Кирила Тимошенка. Відповідник указ 24 січня підписав президент Володимир Зеленський.

Водночас іншим указом президент звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної військової адміністрації. В ОП він замінив Кирила Тимошенка, який вранці 24 січня написав заяву на звільнення.

39-річний Олексій Кулеба працював директором департаменту міського благоустрою Київської міськради. У 2021-2022 роках був заступником голови КМДА, а з лютого 2022 року був призначений головою Київської ОВА.