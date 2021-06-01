26 травня стало відомо, що Зеркаль пішла з «Нафтогазу»

Екс-радниця голови НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила прес-служба Міненерго.

Як розповіли у відомстві, сьогодні Галущенко і Єврокомісарка Кадрі Сімсон обговорили виконання плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Угоди про асоціацію.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

«Сторони приділили увагу питанню газопроводу «Північний потік-2». Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: «Північний потік-2» не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проекту»», - повідомили в Міненерго.

Галущенко також наголосив на готовності України виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

Як інформував ZAXID.NET, 29 квітня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром енергетики віце-президента «Енергоатому» Германа Галущенка, який став першим повноцінним очільником відомства за 1,5 року, оскільки до нього були лише виконувачі обов'язків.

Олена Зеркаль: хто вона?

46-річна Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт з порівняльного аналізу українського законодавства.

У 2014-2019 роках на посаді заступниці міністра закордонних справ Зеркаль займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії і брала участь у тристоронніх переговорах про «зимові пакети» поставок російського газу в Україну у 2014–2016 роках.

Зеркаль пішла з МЗС в грудні 2019 року, після чого наприкінці січня 2020 року її призначили радницею голови правління НАК. У «Нафтогазі» Зеркаль також очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ НАК у суперечках з російським «Газпромом» і в справах проти Російської Федерації. Зокрема вона очолювала організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень «Нафтогазу» у спорах з «Газпромом» та у справах проти Російської Федерації. 26 травня стало відомо, що Зеркаль пішла з «Нафтогазу».