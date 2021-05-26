У «Нафтогазі» Олена Зеркаль очолила супровід судів НАК у суперечках з «Газпромом»

Радниця голови правління «Нафтогазу» Олена Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка. Про це вона повідомила виданню NV.ua.

«Трудова книжка вже у мене на руках», – повідомила вона.

Вона також зазначила, що поточна ситуація навколо «Північного потоку-2» вкрай непроста, однак «вікно можливостей» для України ще не закрито.

«Багато років «Нафтогаз» об'єднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України в цьому питанні. Це дозволило отримати відстрочку запуску Північного потоку-2 більш ніж на рік і зберегло Україні майже 3 млрд доларів доходу від газотранспортної системи. Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. При об'єднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активному включенні президента, Україна може в певній мірі знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна Україна, яка розвивається європейським шляхом», – заявила Зеркаль.

Своєю чергою, у прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що тепер Україну в судах представлятимуть Мирон Василик та Роман Супрун.

«Посилюємо управлінську команду з протидії «Північному потоку-2». Відтепер НАК перед українськими та міжнародними стейкхолдерами зокрема представлятимуть: Мирон Василик, який опікуватиметься питаннями ефективного діалогу та покращення репутації Нафтогазу. Він має більш як 30-річний досвід консультування міжнародних енергетичних, сільськогосподарських, FMCG, фінансових та промислових компаній у Східній Європі. Працював у Державному департаменті та Департаменті довкілля США, The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company. Обіймав посаду заступника голови Ради директорів Американської торговельної палати в Україні. У період із 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies. Роман Супрун виконуватиме обов’язки керівника підрозділу по взаємодії з Урядом та іншими зацікавленими сторонами Групи «Нафтогаз». Його завдання – адвокація та взаємодія з органами влади», – йдеться у повідомленні.

Олена Зеркаль: хто вона?

46-річна Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт з порівняльного аналізу українського законодавства.

У 2014-2019 роках на посаді заступниці міністра закордонних справ Зеркаль займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії і брала участь у тристоронніх переговорах про «зимові пакети» поставок російського газу в Україну у 2014–2016 роках.

Зеркаль пішла з МЗС в грудні 2019 року, після чого наприкінці січня 2020 року її призначили радницею голови правління НАК. У «Нафтогазі» Зеркаль також очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ НАК у суперечках з російським «Газпромом» і в справах проти Російської Федерації. Зокрема вона очолювала організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень «Нафтогазу» у спорах з «Газпромом» та у справах проти Російської Федерації.