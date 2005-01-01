Омелян розповів про плани з запуску в Україні виробництва електромобілів

Омелчян має намір привести в Україну провідних світових виробників літієвих батарей

В Україні хочуть запустити повноцінне виробництво запчастин для електрокарів, літієвих батарей до них і самих електрокарів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Зокрема, в інтерв’ю виданню «Insider» Омелян розповів, що хоче привести в Україну світових гігантів у сфері виробництва літієвих батарей.

«Те, що ми плануємо, це 15 років розвитку ринку електрокарів в Україні, але це і виробництво. Я хочу привести світових гігантів в сфері виробництва літієвих батарей, поки ця технологія ще придатна і вона використовується. У нас насправді є десь 10-15 років часу, щоби використати той літій, який у нас є, потім перейдуть на графен чи щось інше – і на цьому родовищі будуть випасати корів, як це сьогодні відбувається», – сказав він.

Міністр зазначив, що перевагу виробництва електрокарів зрозумів Китай і почав випускати ці автівки.

«В чому їх (електрокарів) перевага і що зрозумів свого часу Китай: вони не могли наздогнати за якістю машини із двигуном внутрішнього згоряння – ні Mersedes, ні BMW – робили копії, схожі, але абсолютно інші. І тому, коли Ілон Маск створив нову індустрію, вони пішли в цей сектор», – розповів він.

Омелян також наголосив на перевагах електрокарів та зазначив, що українці готові пересісти на такі автівки.

«Електрокар набагато дешевший у виробництві, набагато простіший, і в принципі він задовольняє новий тип споживача, якому треба мати зручну, сучасну і дешеву річ. Цей мас-маркет зараз в тренді. Українці самі по собі модерна нація, і вони переключилися на електрокари. Тобто, якщо в Румунії, Польщі, Німеччині людей потрібно переконувати, роз’яснювати, що не страшно, що можна їздити на електрокарі, тебе не вдарить струмом, то в Україні люди самі пішли в цей сегмент», – стверджує міністр.

Як відомо, Верховна Рада раніше ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Відповідно до документа, для українців скасують податок на додану вартість та акциз на операції з ввезення в Україну електромобілів.

Крім того зазначимо, що в Україні за останній рік попит на електромобілі зріс на 227%. Найпопулярнішим з них став Nissan Leaf.